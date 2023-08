Secondo i rumor in circolazione Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi sarebbero stati avvistati nello stesso locale in Sardegna.

Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. Secondo i rumor riportati da Leggo nelle ultime ore i due sarebbero stati avvistati nello stesso locale di Olbia, dove lei si sarebbe recata in compagnia di un’amica mentre lui sarebbe stato da solo. Al momento non è dato sapere se i due abbiano trascorso la serata insieme e se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi.

Sulla questione al momento non sono emersi particolari, ma in tanti sono curiosi di saperne di più visto che Antonella è tornata ad essere single dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, mentre Antonino Spinalbese continua ad essere concentrato sul benessere di sua figlia Luna Marì. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?