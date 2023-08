Un noto volto tv è stato accusato in queste ore dal pubblico social di aver acquistato un grosso numero di follower. Sarà vero?

Sui social in queste ore Simone Coccia Colaiuta è finito nell’occhio del ciclone a causa della grossa impennata – secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica – relativa al suo numero di follower. Negli ultimi giorni l’ex volto del Grande Fratello è finito al centro della cronaca rosa anche per via del suo presunto ritorno di fiamma con la deputata Stefania Pezzopane.

Stefania Pezzopane – Simone Coccia Colaiuta

Grande Fratello: ex concorrente accusato di comprare follower

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sganciato un nuovo gossip sul conto di Simone Coccia Colaiuta che, nelle ultime settimane, è finito al centro del clamore generale per il suo presunto ritorno di fiamma con la sua storica compagna, la deputata Stefania Pezzopane.

“Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500 mila follower arabi e indiani su Instagram in meno di una settimana“, ha dichiarato Rosica nelle sue stories, mentre Amedeo Venza gli ha fatto eco affermando: “Cioè ha acquistato quasi mezzo milione di follower, che personaggio è questo… Prima ne aveva 30 mila“. L’ex volto del Grande Fratello commenterà le indiscrezioni sul suo conto? Al momento sulla questione tutto tace e non è dato saperne di più.