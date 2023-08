Simone Coccia e Stefania Pezzopane sono tornati a mostrarsi insieme dopo che, nei mesi scorsi, avevano annunciato il loro addio.

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”, hanno scritto Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta mostrandosi di nuovo insieme dopo che, nei mesi scorsi, avevano annunciato la dolorosa fine della loro relazione. Già nei mesi scorsi, a Domenica In, Simone Coccia non aveva escluso di poter tornare insieme alla Pezzopane e infatti aveva affermato:

“Non escludo di tornare con lei, non avrà mai più una donna così”. I due hanno voluto ufficializzare con il loro post il loro ritorno di fiamma?

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme

A sorpresa Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. I due si erano lasciati alcuni mesi fa con un comunicato ufficiale e alcune interviste in cui entrambi, visibilmente provati, avevano parlato dei motivi che li avevano condotti verso l’addio. A quanto pare di recente si sarebbero rivisti e tra loro sarebbe riesplosa la passione.

“Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene”, aveva dichiarato Stefania Pezzopane in seguito all’addio.