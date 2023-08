Con una foto sui social Valentina Ferragni ha definitivamente ufficializzato la sua storia con il 22enne Matteo Napoletano.

Da alcune settimane a questa parte Valentina Ferragni fa coppia con Matteo Napoletano, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore i due hanno ufficializzato la loro liaison con una foto via social e nella didascalia all’immagine Valentina ha scritto:

“Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”. La sorella di Chiara Ferragni ha così voluto indirettamente replicare alle polemiche che vi sono state sulla sua differenza d’età con la nuova fiamma (lei infatti ha 8 anni più di lui).

Valentina Ferragni: la prima foto ufficiale con Matteo Napoletano

Valentina Ferragni si è mostrata più serena e felice che mai accanto alla sua nuova fiamma, Matteo Napoletano, il ragazzo con cui avrebbe ritrovato l’amore dopo l’addio allo storico compagno Luca Vezil. I due sono finiti al centro del clamore generale per via della loro differenza d’età (di ben 8 anni) e con il loro primo scatto insieme Valentina ho voluto personalmente replicare alle polemiche in circolazione.

Sua sorella Chiara Ferragni ha commentato lo scatto in questione scrivendo: “Felicissima per voi. Meriti di sentirti così sorellina”. A lei si è aggiunta anche la sorella Francesca, che ha scritto: “E i paparazzi muti”.