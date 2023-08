L’attrice Sandra Bullock piange il compagno 57enne Bryan Randall, che da tempo lottava contro la Sclerosi laterale amiotrofica.

Sandra Bullock ha perso in queste ore il suo compagno fotografo Bryan Randall, 57enne che da tempo aveva scoperto di avere la SLA. In un comunicato condiviso dai familiari si legge che Randall avesse scelto di mantenere privato il suo percorso con la malattia.

“Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta”, si legge nel comunicato (riportato da Fanpage).

Sandra Bullock: è morto il compagno Bryan Randall

L’attrice Sandra Bullock si è trovata a convivere in queste ore con la tragica scomparsa del suo compagno, Bryan Randall. Nel comunicato sulla morte del fotografo la famiglia ha chiesto il rispetto della propria privacy, e su di esso si legge:

“Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostre compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l’impossibile compito di dire addio a Bryan”.

La Bullock aveva incontrato Randall nel 2015 e i due avevano vissuto la loro storia d’amore con il massimo riserbo. Nel 2021 l’attrice aveva parlato del suo compagno affermando in un’intervista a People: “Ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo due figli meravigliosi, tre con sua figlia, ed è la cosa migliore al mondo”.