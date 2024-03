Curiose dichiarazioni di Massimiliano Varrese “contro” Loredana Bertè per un episodio del passato che lo ha, evidentemente, ferito.

Un ricordo che farà discutere e che coinvolge, in un certo senso, sia Grande Fratello che Amici. Dalla Casa del reality ecco Massimiliano Varrese parlare, e non proprio benissimo, di Loredana Bertè per un episodio avvenuto ad Amici Celebrities quando la cantante ebbe una reazione non entusiasmante verso l’attore.

Massimiliano Varrese, le parole su Loredana Bertè

Massimiliano Varrese

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è tornato a far parlare di sé. Il motivo? Le sue parole su… Loredana Bertè.

All’interno dell’abitazioone di Cinecittà, infatti, è stata messa la canzone dell’artista ‘Pazza’, andata a Sanremo 2024. Il concorrente del GF ha intuito si trattasse del brano portato dalla Bertè alla kermesse musicale e ha ricordato un aneddoto non proprio felice vissuto con lei.

“Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno”, ha detto Max.

Poi, proseguendo il commento sulla cantante e su cosa pensi di lei: “Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista. Sì, rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona”.

L’episodio contestato

Sui social, dopo le parole di Varrese, diversi utenti sono andati a ripescare l’accaduto a cui si riferisce l’attore. In quella circostanza, la donna aveva riso e aveva scatenato le reazioni di tantissimi telespettatori e, ovviamente, anche la delusione del diretto interessato.

Sul web in tanti hanno trovato divertente quanto accaduto e, in un certo senso, hanno confermato di “non amare” troppo l’attore.

Di seguito anche un post su X che riguarda proprio quel momento: