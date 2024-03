Attraverso alcune parole sui social, Aurora Ramazzotti ha raccontato la sua attualità dicendosi grata per le varie fortune ricevute.

Momento verità per Aurora Ramazzotti che tramite un video pubblicato su Instagram ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci social della sua gioia di vivere e del suo essere grata per tutte le fortune che ha. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha mostrato la sua casa di Milano, dove vive con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, e ha, di fatto, celebrato la sua nuova vita da madre con nuove consapevolezze.

Aurora Ramazzotti, la gioia per sua sua vita

La premessa della giovane Aurora è stata chiara: “Sono 11 mesi che navigo come posso questa nuova versione della mia vita e ho iniziato a far caso alle piccole cose che la rendono così speciale”.

La figlia della Hunziker, mostrando la sua casa a Milano, ha aggiunto: “Non voglio svegliarmi un giorno tra 20 anni e accorgermi di aver cercato incessantemente una cosa che in realtà era sotto ai miei occhi tutto quel tempo, così inizio adesso ad essere grata per quello che ho“.

La showgirl ha sottolineato l’importanza di avere un tetto sopra la testa, specie ora che è diventata mamma del piccolo Cesare: “La nostra casa che mi preoccupo sempre di tenere in ordine. Poi mi ricordo che a mio figlio piace così e penso che quando crescerà non si ricorderà della quantità di volte in cui ho passato l’aspirapolvere. Piuttosto dei momenti speciali che ci abbiamo creato dentro insieme”.

La vita da mamma e la famiglia

Parlando nel dettaglio della nuova vita da madre: “Cesare da un po’ ha iniziato a dormire molto meglio. Per quanto sembri assurdo non sono grata per le ore di sonno che ho recuperato io, sono grata perché inizio a vedere il frutto delle notti insonni passate quest’anno, ma soprattutto di sapere che lui si sente al sicuro nel suo letto”.

Ma non solo. Aurora, in generale, si è detta grata per tutto: “Per quella che sono fiera di poter chiamare la mia piccola famiglia, per le piccole cose, perché alla fine cerchiamo sempre qualcosa di nuovo e diverso, quando in realtà la vera felicità è sotto i nostri occhi”.

