Scintille al Grande Fratello con Beatrice Luzzi che non ha fatto mancare una frecciata all’opinionista Cesara Buonamici.

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, non sono mancate scintille nella Casa. Tutto sembra essere partito dopo l’ennesima difesa di Cesara Buonamici, opinionista del reality, nei confronti di Anita Olivieri. Un atteggiamento che ha infastidito Beatrice Luzzi che non ha fatto mancare un duro pensiero che sa tanto di stoccata verso la giornalista.

GF, la frecciata di Beatrice Luzzi alla Buonamici

Dopo la duretta del GF, nella Casa ci sono stati momenti piuttosto accesi che hanno visto, come detto, la Luzzi prendersela, in un certo senso, con l’opinionista.

Parlando con Simona Tagli, l’attrice ha detto: “Io vorrei domandare a Cesara: ma se gli arriva in redazione una ragazza di 26 anni che la insulta e ingiuria per mesi, lei non gli dice niente perché ha 26 anni? Io è dall’inizio che le rispondo (ad Anita, ndr)”.

Il riferimento è al rapporto mai stato eccelso tra Beatrice e Anita tra cui non c’è mai stata grande stima e simpatica.

L’ultimo episodio che ha visto coinvolta l’attrice, per altro già annunciata come finalista del reality, non ha fatto altro che confermare il modo in cui ogni azione della Luzzi venga recepita dai telespettatori e dai fan social.

La donna, infatti, dopo la “frecciatina” alla Buonamici ha ricevuto ancora di più messaggi di stima e di sostegno confermando la grande empatica col pubblico.

“La rossa ha proprio deciso di beuciare la sedia dell’opinionista”, ha scritto un utente. “Bea sempre la migliore e senza peli sulla lingua”, hanno aggiunto altri.

