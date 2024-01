Guai al Grande Fratello dove i concorrenti sono stati puniti dalla produzione. Massimiliano Varrese se l’è presa con Beatrice Luzzi.

Ancora tensione e scintille nella Casa del Grande Fratello. In modo particolare dopo che ai concorrenti è stato tagliato il budget per fare la spesa, come provvedimento per alcune situazioni dove il regolamento è stato infranto. Tra i concorrenti il fastidio è cresciuto nelle ore seguenti alla decisione ed in particolare Massimiliano Varrese ha sbottato contro Beatrice Luzzi.

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi al GF

Massimiliano Varrese

Nelle ultime ore, i concorrenti del GF hanno avuto una brutta sorpresa. La produzione del programma, infatti, ha deciso di punirli con il taglio del budget pre la spesa. Gli autori lo hanno comunicato con un messaggio poi letto da Federico e Fiordaliso.

“Il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%”, le parole con cui gli autori del reality hanno aggiornato i concorrenti.

Questa situazione, come detto, è arrivata a seguito di alcune situazioni legate a delle regole infrante, in particolare per chi parla togliendosi il microfono.

Ad alzare la tensione è stato poi Massimiliano Varrese che dopo tale notizia se l’è presa in modo specifico con Beatrice Luzzi.

Mentre l’attore era in cucina a bere un caffè ha sentit la donna parlare della questione dei microfoni e l’ha accusata di essere una delle responsabili del taglio: “Tu sei la prima fautrice di parlare senza microfono sotto le coperte fino a oggi. Sei sempre stata te”.

Dal canto suo l’attrice ha replicato subito a tono: “No, caro Massimiliano. Hai un problema serio con me ma non lo risolverai mai”.

Sul web i vari utenti si sono divisi sulla questione anche se la Luzzi sembra essere, in questo caso, dalla parte della ragione.

Di seguito anche il post su X di un utente con lo scambio di battute tra i due concorrenti: