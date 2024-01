Potrebbero esserci delle novità nella lotta al tumore della nota attrice Shannen Doherty che spera in un nuovo farmaco “miracoloso”.

Aveva da poco annunciato di aver pensato a tutto e di aver già preparato il suo funerale. Eppure per Shannen Doherty, famosa attrice di Streghe e Berverly Hills 90210, adesso parla di possibile “miracolo” nella battaglia contro il tumore che l’ha colpito e contro cui sta combattendo da tempo.

Shannen Doherty e il tumore: parla di “miracolo”

Shannen Doherty

Nel corso del suo podcast ‘Let’s Be Clear’, la cui ultima puntata è stata condivisa anche in un post su Instagram, la Doherty ha raccontato che nella lotta contro un tumore al quarto stadio al seno, con metastasi al cervello, ci sarebbe una possibile svolta con una cura sperimentale che potrebbe risultare miracolosa.

“Non dirò di cosa si tratta, sto facendo una nuova infusione antitumorale e dopo quattro trattamenti non avevamo visto alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi, ma io ho pensato: ‘Continuo e vediamo’”.

E così, ecco la svolta: “Dopo il sesto o il settimo trattamento abbiamo davvero visto la rottura della barriera ematoencefalica. Lo chiamo un miracolo? Sì. Per me sembra un miracolo in questo momento”.

L’attrice ha aggiunto che queste novità sembrano davvero essere inaspettate: “Il fatto che stia effettivamente abbattendo la barriera ematoencefalica è in realtà un miracolo, un miracolo forse di Dio che interviene e dice: ‘Le darò una pausa'”.

La bella Shannen ha poi aggiunto che sta vivendo ogni giorno della sua vita come un dono e che non ha idea se possa morire in pochi giorni o tra 20 anni. “Quello che posso fare è vivere ogni giorno nella maniera più positiva possibile, con speranza”, ha aggiunto la donna.

La speranza della donna e dei suoi tantissimi fa, ovviamente, è quella di poter trovare presto una soluzione al male e riuscire a vivere più a lungo possibile serenamente.