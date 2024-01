Momento dolcissimo per Chiara Ferragni che ha mostrato un regalo ricevuto da sua figlia Vittoria con tanto di parole speciali.

Al netto delle problematiche legate allo scandalo pandoro e alle altre vicende sulla beneficenza, Chiara Ferragni sta provando a tornare alla normalità, privata e pubblica. Ecco perché i fan della bella influencer saranno rimasti contenti di vedere una sua recente storia su Instagram nella quale la donna ha mostrato una dono speciale ricevuto dalla piccola Vittoria e accompagnato anche da delle bellissime parole della bimba.

Chiara Ferragni e il regalo di Vittoria

Su Instagram in queste ore, la Ferragni ha condiviso alcuni momenti molto dolci vissuti con sua figlia. In particolare un regalo che Vittoria le ha fatto e che ha accompagnato da parole di grande entusiasmo per la mamma.

Chiara ha spiegato ai fan in una storia: “Mi fa impressione sentirla parlare e diventare grande”, ha scritto nella didascalia del suo contenuto social la donna. Poi, spiegando cosa sia accaduto con la figlia: “Stamattina Vitto mi dice ‘mamma chiudi gli occhi c’è una sorpresa, un regalo per te’. Mi porta nella cabina armadio e mi ha lasciato sul mobile questo disegno”.

La moglie di Fedez ha proseguito: “Guardate che bello. Ha scritto sopra al foglio ‘mamma’ e ‘Vittoria’. Lei era super fiera davvero. Troppo carina”.

L’imprenditrice è sembrata decisamente felice del gesto di sua figlia, quasi commossa. Sicuramente per lei, in queste settimane di turbolenze per le note vicende nelle quali è coinvolta, anche un semplice momento di felicitàò in famiglia risulta essere una vera e propria boccata d’ossigeno.

Siamo sicuri che la bella Chiara vorrà condividere altri momenti come questi con i suoi fan anche per “riconquistarli” dopo il polverone che si è sollevato negli ultimi mesi.

Di seguito anche un recente post Instagram dolcissimo che riguarda l’imprenditrice e sua figlia: