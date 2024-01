La vista, il buio durante tutta la giornata ma anche l’amore dei e per i suoi figli: Annalisa Minetti si racconta a 360°.

Una bellissima intervista a tuttotondo per Annalisa Minetti. La donna ha parlato ‘Alla Buonora’ su Cusano Italia Tv sottolineando diversi aspetti della sua vita, senza vista ma ricca di sensazioni ed emozioni. Le più grandi, quelle che ogni giorno sono in grado di darle le persone, in modo particolare i suoi figli.

Annalisa Minetti, i sogni e le emozioni “al buio”

Ospite di Simone Lemmo del programma ‘Alla Buonora’ su Cusano Italia Tv, la Minetti si è lasciata andare ad una serie di spiegazioni relative alla sua vista e al suo sogno di “non rivedere”, legato al fatto che non prega per riottenere la vista.

“Il mio sogno nel cassetto? I miei sogni sono quasi tutti professionali, perché come donna penso di aver fatto tanto”, ha sottolineato la bella Annalisa. “Anche di più di quello che si aspettavano tutti. Non sogno di rivedere, perché un po’ mi spaventa“.

In tal senso la Minetti ha spiegato parlare col Signore ma anche di non chiedere di poter vedere: “Prego e apro un dialogo con Gesù. Gli dico sempre: ‘Non mi permetto neanche i chiederti di farmi rivedere, perché se guardo il mondo, purtroppo anche se non vedo, lo vedo e lo sento perché si fa vedere nelle sue bruttezze. Ti dico salva tutti i bambini che subiscono abusi e violenze’. Io lavoro nelle case famiglia e quindi so quanto dolore c’è tra di loro”.

Ancora sui suoi figli, la donna ha spiegato che ovviamente non vederli le reca dolore ma allo stesso tempo può apprezzare al meglio ogni loro gesto d’affetto: “I loro abbracci comunque si fanno percepire”, ha spiegato. “Certo, se io ti dico che il mio cuore non sanguina, ti dico una bugia. Io mi sveglio che buio e vado a dormire che non è cambiato niente, ritorno al buio. Non ho la percezione delle luci”.

