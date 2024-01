Curioso aneddoto in tema amore da parte di Tommaso Zorzi che ha fatto ironia su una sua frequentazione particolare.

Tommaso Zorzi sempre molto divertente nelle sue apparizioni social. Nell’ultima ha voluto far riferimento ad una recente intervista rilasciata da Sharon Stone riguardo la ricerca dell’amore su Tinder e i particolari appuntamenti avuti. In questo senso, il noto volto tv e influencer ha svelato un retroscena “di cuore” decisamente esilarante.

Tommaso Zorzi e il ragazzo arrestato

Tommaso Zorzi

Prendendo spunto ad un articolo che citava la recente intervista rilasciata da Sharon Stone a proposito della sua iscrizione su Tinder per trovare l’amore, Zorzi ha voluto “rassicurare” la nota attrice di non essere l’unica ad aver avuto esperienze molto particolari in tema cuore.

Il noto influencer e volto tv ha spiegato: “Beh Sharon, una volta sono stato ghostato da un ragazzo con cui mi scrivevo per sei mesi”, ha detto il giovane. “Ma più tardi ho scoperto che non mi aveva ghostato, era solo stato arrestato…”.

Un particolare decisamente curioso che ha quindi bloccato la frequentazione e il dialogo tra i due. Dopo averlo scoperto, Tommaso ha deciso di andare avanti: “Quindi io ho aspettato che uscisse di prigione per dargli una seconda opportunità perché il problema non ero io, ma la legge italiana!”.

Nella didasclia del suo contenuto social, il giovane ha aggiunto: “Sono piccoli problemi di cuore“. Poi nei commenti, rispondendo ad alcuni fan molto divertiti dalla situazione inedita svelata: “Quando ho scoperto che era stato arrestato ho tirato un sospiro di sollievo”.

