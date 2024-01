Ore di ansia e preoccupazione per Guendalina Tavassi che ha raccontato il drammatico momento vissuto con suo padre.

Di solito è sempre solare e felice, ma in queste ore Guendalina Tavassi si è mostrata in vesti decisamente inedite, con grande ansia e preoccupazione. Il motivo è la salute di suo padre che non ha vissuto un momento facile e che, attualmente, si trova in ospedale a far fronte a problematiche non ben specificate.

Guendalina Tavassi, la paura per il padre

Guendalina Tavassi

L’ex gieffina e naufraga ha voluto condividere queste ore di agitazione con i suoi fan. La donna, infatti, ha scelto di spiegare tramite una storia su Instagram quando accaduto a suo padre.

Il genitore, infatti, è stato ricoverato in terapia intesiva: “È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quato anche un minuto sia prezioso”, ha scritto sui social Guendalina.

Poi, motivando le sue parole: “Papà è in terapia intensiva post operatoria e grazie ai medici (i veri Angeli sulla terra) è stato salvato stanotte”.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto al padre della Tavassi e quindi se si sia trattato di un aggravamento delle condizioni di salute o qualcosa di inatteso. Sicuramente la preoccupazione della figlia è stata elevata e quasi certamente il problema è stato piuttosto grave.

Al netto della paura, dopo quella storia social, la bella Guendalina ha ripreso a mostrarsi con grande serenità durante la sua giornata senza parlare più delle condizioni di salute del padre.

Anche il fratello di Guendalina, Edoardo ha accennato alla problematica con i suoi seguaci ma non ha dato particolari indizi su cosa possa essere accaduto realmente nelle ore precedenti. Staremo a vedere se i due vorranno dare aggiornamenti nelle prossime ore. La speranza è che il peggio sia passato.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex gieffe: