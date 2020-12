Mario Baudry, compagno dell’ex fidanzata di Maradona, Veronica Ojeda, ha svelato l’ultimo messaggio ricevuto da parte del celebre campione scomparso.

Alla trasmissione Secretos Verdaderos è stato svelato quello che sarebbe stato l’ultimo messaggio audio inviato da Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Nel messaggio, indirizzato a Mario Baudry – attuale compagno dell’ex fidanzata di Maradona, Veronica Ojeda – il campione chiede all’uomo di prendersi cura della sua ex compagna e del suo figlio più piccolo, Dieguito Fernando.

“Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente”, si sente dire a Maradona nel messaggio, e ancora: “Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio”.

Diego Armando Maradona

Maradona: l’ultimo messaggio

Il giornalista Luis Ventura ha mandato in onda quello che sarebbe stato l’ultimo messaggio audio inviato dal celebre campione argentino pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 25 novembre 2020 per arresto cardiaco (anche se attualmente sarebbero in corso delle indagini per stabilire eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi). Nel messaggio audio, inviato all’attuale compagno della sua ex, Maradona avrebbe chiesto all’uomo di prendersi cura del suo figlio più piccolo, Diego Fernando (nato nel 2013 dalla sua relazione con Veronica Ojeda).

Maradona ha avuto ben 5 figli da 4 relazioni diverse: Dalma Nerea e Gianinna Dinorah, nate dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Sinagra, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalaín, e infine Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda.

La battaglia per l’eredità

Sembra che ora che il celebre campione è scomparso i suoi parenti avanzeranno pretese sulla spartizione dei numerosi beni patrimoniali da lui accumulati durante la sua straordinaria carriera. Non correrebbe buon sangue tra le numerose ex compagne del calciatore, e sua moglie Claudia Villafane avrebbe addirittura impedito all’ex fidanzata di Maradona – Rocio Oliva – di prendere parte alla veglia funebre organizzata per i familiari a Casa Rosada.