Rientrata nella sua Milano Diletta Leotta ha sedotto i fan con uno shooting bollente in canottiera e shorts.

Diletta Leotta ha messo in mostra le sue curve vertiginose con uno shooting mozzafiato: la conduttrice si è lasciata immortalare con indosso shorts e canottiera, mettendo in mostra le sue lunghe gambe e il suo fisico da urlo. Le foto ovviamente non hanno mancato di fare il pieno di like tra i fan, che l’hanno riempita di complimenti. La conduttrice è da poco rientrata a Milano dopo aver sbrigato degli impegni di lavoro a Roma, e ha dato il via ai preparativi natalizi nel suo lussuoso appartamento.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/dilettaleotta/?hl=it

Diletta Leotta: lo shooting bollente

Diletta Leotta ha messo in mostra la sua bellezza acqua e sapone con uno shooting in canotta e shorts. La conduttrice sa bene come sedurre i fan dei social e non ha perso occasione per farlo: in tanti le hanno fatto i complimenti per le sue curve prorompenti e la sua bellezza mozzafiato.

DILETTA LEOTTA

Stando a quanto rivelato da TgCom24 la conduttrice sarebbe da poco rientrata a Milano dopo aver trascorso alcune settimane a Roma per impegni di lavoro. Nel suo appartamento avrebbe dato il via agli addobbi natalizi (rosa shocking) in compagnia dell’amica Silvia Slitti, e in tanti si chiedono se lei e il pugile Daniele Scardina trascorreranno insieme il Natale ora che il loro presunto ritorno di fiamma è sulla bocca di tutti.

Il ritorno di fiamma

Durante l’estate Diletta Leotta e King Toretto hanno smesso di mostrarsi insieme via social, senza però mai confermare direttamente le voci riguardanti la loro presunta rottura. I due sarebbero poi stati avvistati di nuovo insieme da Chi, ma né la conduttrice né il pugile hanno confermato il presunto ritorno di fiamma. Secondo TgCom24 la conduttrice avrebbe trascorso le ultime settimane a Roma dove guarda caso anche il suo ex si trovava per impegni di lavoro. I due si saranno visti? Al momento sulla vicenda tutto tace.

