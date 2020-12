Ficarra e Picone hanno annunciato ai fan di Striscia la Notizia il loro addio al programma dopo ben 15 anni.

Ficarra e Picone si accingono a lasciare per sempre il timone di Striscia la Notizia: la coppia ha annunciato durante la puntata del 30 novembre quella che sarà la loro ultima settimana dietro al bancone del noto TG satirico. “Dopo 15 anni non è facile”, ha detto il duo comico, e ha aggiunto: “Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro”. In seguito i due hanno confermato il loro addio al programma con un post via social.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020

Ficarra e Picone: l’addio a Striscia la Notizia

Con enorme rammarico da parte dei fan, Ficarra e Picone hanno annunciato il loro addio a Striscia la Notizia, dopo ben 15 anni (e 17 edizioni) da loro condotte. Il duo comico non ha svelato i motivi dietro la decisione presa, ma entrambi hanno speso parole d’affetto e ringraziamenti verso il programma che li ha sempre sostenuti:

“E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato”, hanno affermato i due, senza escludere un loro possibile ritorno al programma in futuro: “Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone”.

FICARRA E PICONE

Dal 7 dicembre il programma di Antonio Ricci tornerà ad essere condotto dalla storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, e in tanti si chiedono quali saranno i prossimi progetti che vedranno protagonisti Ficarra e Picone.

I messaggi dei fan

In tanti sui social hanno mostrato il loro dispiacere a Ficarra e Picone dopo il loro annuncio d’addio al programma. Molti telespettatori hanno ammesso di aver seguito Striscia soprattutto per assistere ai siparietti della dirompente coppia comica, insieme dal 1993 e lanciata al successo televisivo grazie a Zelig. I due sveleranno i motivi del loro addio? Al momento sui social tutto tace.