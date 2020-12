Elisabetta Gregoraci, in un momento di svago al GF Vip, ha svelato un dettaglio intimo di Pierpaolo Pretelli: le sue parole sono virali.

Attimi bollenti al GF Vip. Protagonista del siparietto, strano ma vero, è Elisabetta Gregoraci. La “Vippona”, in un momento di relax con alcuni compagni d’avventura, si è lasciata scappare un dettaglio intimo su Pierpaolo Pretelli. Dimenticandosi dell’occhio vigile delle telecamere, ha ammesso che l’ex velino di Striscia la Notizia, è molto ‘dotato’.

Ad averle fornito lo stimolo di parlare di un argomento scottante è stato Andrea Zelletta. Quest’ultimo, passeggiando in mutande, si è vantato delle sue doti. La Gregoraci, che ha l’occhio lungo, ha subito smontato il suo entusiasmo paragonando le sue ‘grazie’ a quelle di Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci: il segreto di Pierpaolo

I “Gregorelli” – nome dato dai fan unendo Gregoraci a Pretelli – ormai non esistono più, almeno questo è quello che sembra. Dopo aver trascorso oltre 60 giorni ‘vicini vicini’, Elisabetta e Pierpaolo hanno deciso di allontanarsi. Dopo i tanti due di picche, infatti, l’ex velino ha capito che il suo interesse non era davvero ricambiato. Forse, proprio a causa di questo, la showgirl è tornata all’attacco. Mentre erano in camera da letto con Andrea, Dayane e Rosalinda, l’ex moglie di Flavio Briatore ha provocato la sua ex fiamma.

Zelletta si stava vantando delle sue ‘misure’ ed Elisabetta lo ha smontato esclamando: “Niente di che”. Subito dopo, ha ammesso: “Pierpaolo batte tutti”.

Neanche a dirlo, tutti i presenti sono scoppiati a ridere. Come fa la Gregoraci a sapere che il suo amato Pier è tanto ‘dotato‘?

La conferma di Andrea Zelletta

Zelletta, colpito e affondato da Elisabetta, ha provato a riacquistare qualche punto. Con la coda tra le gambe, ha replicato: “Io c’ho il trucco, c’ho le p**e grosse, Pierpaolo c’ha un bel pacco, però dipende dal prolungamento com’è”.

Questi discorsi ‘da bar’ hanno divertito i telespettatori. Nessuno di loro, infatti, si è lasciato andare alla volgarità. Hanno semplicemente scherzato su un argomento tanto caro ai maschietti. Ad aver stupito maggiormente i fan è stata proprio la bella Eli: questo GF Vip la sta facendo venire fuori in modo assolutamente normale. Forse, era proprio di questo che aveva bisogno la Gregoraci: meno personaggio, più persona.