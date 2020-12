Una donna di nome Sara Char sarebbe stata arrestata dopo che per mesi avrebbe minacciato Steven Spielberg con l’intenzione di ucciderlo.

Dopo un’ordinanza restrittiva la presunta stalker di Steven Spielberg, una donna di nome Sara Char, sarebbe stata arrestata. La donna avrebbe perseguitato per mesi il famoso regista, che infatti aveva sporto denuncia ottenendo un’ordinanza restrittiva temporanea (la donna non avrebbe dovuto avvicinarsi a meno di 100 metri da lui o dalla sua famiglia). Secondo TMZ la donna in questione avrebbe addirittura acquistato una pistola con il principale scopo di uccidere Spielberg.

Steven Spielberg: la stalker arrestata

Come molti altri volti dello star system sembra che anche Steven Spielberg si sia trovato a dover fare i conti con un terribile episodio di stalking. Una donna di nome Sarah Char sarebbe stata arrestata dopo che avrebbe acquistato un’arma col fine di uccidere il regista.

Precedentemente la stessa donna aveva ricevuto un ordine restrittivo per minacce criminali, molestie e stalking nei confronti del famoso regista. A quanto riporta Fanpage lo stesso Spielberg avrebbe manifestato la sua preoccupazione per la persecuzione messa in atto nei suoi confronti da parte della donna, e si sarebbe detto soprattutto timoroso del fatto che le minacce da parte sua possano continuare.

La famiglia Spielberg

Il regista è sposato dal 1991 con la produttrice Kate Capshaw, da cui ha avuto i suoi due figli Sasha e Destry. I due hanno adottato anche i due figli Theo e Mikaela. Spielberg ha anche un altro figlio, Max Samuel, nato dalla sua precedente unione con l’attrice Amy Irving.

La figlia di Spielberg Mikaela ha recentemente annunciato di aver intrapreso la carriera nel mondo del cinema osé, e la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo. A Daily Best la giovane attrice ha confessato di aver intrapreso questa carriera dopo un periodo molto difficile e ha aggiunto che i suoi genitori le avrebbero offerto il loro sostegno: “Vedendo quanto sono tornata a galla dopo aver toccato il fondo un anno e mezzo fa, saranno contenti di avere cresciuto una giovane donna sicura di sé”.