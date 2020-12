La persona finora nota come Ellen Page ha annunciato via social di essere transgender e di chiamarsi Elliot Page.

“Ciao amici, voglio condividere con voi il fatto che sono trans, e che il mio nome è Elliot”, ha scritto sui social la star di Juno e Umbrella Academy, annunciando al mondo di essere transgender. Nel suo lungo post l’attore canadese ha chiesto di essere chiamato con pronomi neutri o maschili e ha ringraziato tutti colori che gli sono stati accanto durante questa transizione ribadendo che continuerà a battersi contro la violenza e i soprusi perpetrati contro le persone trans e queer.

“Adoro il fatto di essere trans e amo il fatto di essere queer. E più tengo vicino e abbraccio veramente chi sono, più sogno e più il mio cuore cresce felice e prospero. A tutte le persone trans che ogni giorno di occupano di molestie, abusi, disgusto di sé, minacce: vi vedo, vi amo e mi impegnerò al massimo per cambiare questo mondo”, ha scritto nel suo post.

Ellen Page è Elliot Page: l’annuncio

Dopo il coming out nel 2014 e le nozze con la ballerina e coreografa Emma Portner, Elliot Page ha annunciato al mondo di essere transgender. Nel corso degli anni la star di Juno ha sempre mostrato la propria vicinanza al mondo LGBTQ e anche nel post in cui ha dato il suo ultimo annuncio ha specificato che continuerà a battersi per l’uguaglianza e una società più amorevole.

Nel suo messaggio Elliot Page ha anche chiesto che la propria persona venga declinata con pronomi maschili o neutri: “Mi sento davvero fortunato a scrivere questo messaggio. A essere qui. Di essere arrivato a questo punto della mia vita. Sento una gratitudine schiacciante per tutte le persone incredibili che mi hanno accompagnato in questo viaggio“, ha scritto nel suo messaggio.

Elliot Page

In tanti tra fan, amici e colleghi del mondo dello star system hanno accolto con affetto il suo messaggio. Tra questi anche la moglie dell’attore, Emma Portner, che ha commentato il messaggio scrivendo: “Ti amo moltissimo, Elliot.”

La carriera nel mondo del cinema

Elliot Page è uno degli attori canadesi più famosi del mondo. A soli 20 anni ha ricevuto la candidatura agli Oscar per il ruolo di ragazza madre nel film Juno. Tra i film più famosi in cui ha recitato vi sono Inception, To Rome with Love e due film della serie Marvel X-Men. Dal 2019 interpreta il ruolo di Vanya nella serie tv Netflix Umbrella Academy, le cui riprese sono ancora in corso.