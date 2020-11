Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando Maradona, non avrebbe preso parte alla veglia funebre riservata ai parenti del campione per volontà dell’ex moglie Claudia.

A quanto riporta Fanpage sarebbe stata la stessa Rocio Oliva a raccontare in lacrime di non aver potuto prendere parte – nonostante lo desiderasse ardentemente – all’ultimo addio di Diego Armando Maradona. L’ingresso alla veglia funebre organizzata a Casa Rosada per il celebre campione sarebbe stata sbarrata alla Oliva per volontà dell’ex moglie di Maradona, Claudia Villafane.

“Mi fa male che non mi lasciano entrare, così fanno male anche a Diego. Sono l’ultima moglie di Diego, nessuno capisce, ero l’unica una donna che Diego voleva vedere. Tutto il male che fanno gli sarà restituito”, ha dichiarato l’ex compagna del campione scomparso ai microfoni di Todo Noticias.

Diego Armando Maradona

Maradona, Rocio Oliva in lacrime

Classe 1990 Rocio Oliva è stata legata a Diego Armando Maradona per ben 5 anni e la loro storia generò grande clamore (specie vista la differenza d’età tra i due). Nonostante sembri che la liaison sia naufragata in maniera pacifica l’ex moglie del campione, Claudia Villafane (madre di due dei 5 figli del campione e sua ex moglie) avrebbe impedito alla donna di entrare alla veglia funebre organizzata per i parenti e gli amici più stretti a Casa Rosada.

Rocio Oliva avrebbe trovato l’ingresso sbarrato e le sarebbe stato detto di tornare l’indomani, così come previsto anche per i tifosi del Pibe De Ore: “Entrano tutti tranne me, mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta la gente”, ha dichiarato la donna in lacrime a Todo Noticias.

La vita privata del campione

Diego Armando Maradona è stato al centro di grande clamore mediatico per via della sua vita privata, delle numerose liaison a lui attribuite e soprattutto per i suoi figli. Il campione ha avuti ben 5: Dalma Nerea (1987) e Gianinna Dinorah (1989), nate dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Sinagra (1986), nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, Jana (1996), nata dalla relazione con Valeria Sabalaín, e infine Diego Fernando (2013), nato dalla relazione con Veronica Ojeda.