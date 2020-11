Wanda Nara è volata in Argentina per trascorrere del tempo con sua madre e sua sorella ma sui social non si è risparmiata uno shooting bollente in sella a un cavallo.

Uno shooting completamente senza veli ha fatto impazzire i fan di Wanda Nara, che maliziosa ha scritto nella didascalia a un suo scatto: “La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare”. Lasciata la famiglia a Parigi la showgirl e manager di Mauro Icardi è volata in Argentina per far visita alla sorella e alla madre, ma sui social non ha mancato di sedurre i fan con i suoi scatti bollenti. Nell’ultimo Wanda, completamente senza veli, è sdraiata su un cavallo.

Wanda Nara: la foto in sella al cavallo

La moglie di Mauro Icardi non ha paura di mettere in mostra le sue curve prorompenti e infatti nel suo ultimo scatto via social la showgirl posa addirittura senza veli in sella a un cavallo. Lo shooting sarebbe stato realizzato in Argentina dove la Nara si è recata per far visita alla sua famiglia d’origine. Nel frattempo suo marito sarebbe rimasto a Parigi con i figli.

Wanda Nara

In tanti hanno commentato la foto da “cavallerizza” bollente di Wanda Nara con commenti entusiastici e complimenti per il suo fisico da urlo, che la showgirl sembra mostrare con orgoglio.

La famiglia numerosa della showgirl

Wanda Nara ha ben 5 figli: i primi tre nati dal matrimonio naufragato con Maxi Lopez e le ultime due (Francesca e Isabella) avute dall’attuale marito, Mauro Icardi. La showgirl non ha mai nascosto di essere una madre molto presente con i figli e a proposito del suo desiderio di allargare ulteriormente la famiglia ha ammesso: “Mi piacerebbe avere più figli ma Mauro non ne vuole sapere nulla. Non solo per il pericolo di una sesta gravidanza, lui è il più ragionevole e pensa alle difficoltà del caso“, ha dichiarato alla rivista argentina Parati.