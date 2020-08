Sono molti i vip che hanno avuto figli dopo i 50 anni – per alcuni si è trattato addirittura del primo figlio! Scopriamo chi sono i papà più “attempati” del mondo dello spettacolo.

C’è chi preferisce fare figli da giovani, ascoltando istintivamente il desiderio di mettere su famiglia, e chi invece attende per anni il momento giusto. A volte si diventa genitori in tarda età perché trovare il partner non è sempre facile, o perché non ci si sente maturi abbastanza. Altre volte ci si concentra un po’ di più sulla carriera, fin quando l’orologio biologico non ci fa capire che è arrivato il momento di pensare anche alla famiglia. Quel che è certo è che ci sono moltissimi papà che sono diventati tali dopo i 50 anni: ecco le star che hanno avuto figli in età avanzata.

I papà vip italiani over 50

Pensando alle celebrità italiane che hanno accolto un figlio in tarda età, non possiamo dimenticare Flavio Briatore. L’imprenditore piemontese è stato per tanti anni legato alla showgirl Elisabetta Gregoraci, molto più giovane di lui, e dalla loro relazione è nato Nathan Falco, quando Briatore era alle soglie dei 60 anni. Ma non è certo l’unico. Ad esempio, anche l’attore Luca Zingaretti, classe 1961, è diventato papà dopo i 50 – in questo caso di due bellissime bambine, nate nel 2011 e nel 2015.

E che dire di Enzo Paolo Turchi? Il famoso ballerino e coreografo, sposato dal 1987 con Carmen Russo, ha annunciato di essere in procinto di diventare padre della sua prima bambina quando aveva già compiuto i suoi 63 anni. Chi invece ha compiuto il grande passo un pochino prima è Carlo Conti, il popolare conduttore. Ha avuto il suo unico bambino dalla moglie Francesca Vaccaro nel febbraio 2014, all’età di 53 anni.

Le star che hanno avuto figli in tarda età

Quella di aspettare un po’ per diventare genitori non è certo una “moda” italiana. Basti pensare a George Clooney, per tantissimi anni considerato lo scapolo d’oro di Hollywood. Nel 2014 ha infranto i sogni di migliaia di donne in tutto il mondo sposando Amal Alamuddin, e poco dopo è diventato papà di due splendidi gemellini, Ella e Alexander. All’epoca, George aveva 56 anni.

Il suo collega Richard Gere, invece, ha avuto il suo primo figlio alle soglie dei 50, ma non è tutto: nel 2018 ha sorpreso tutti annunciando di essere in procinto di avere un secondo figlio dalla sua terza moglie, Alejandra Silva. Il piccolo è nato nel febbraio 2019, quando l’attore aveva 69 anni. Invece Hugh Grant, altro scapolo incallito del mondo del cinema, ha avuto ben cinque figli da due donne diverse, e tutti sono arrivati ben oltre i suoi 50 anni.

Passando a grandi artisti in campo musicale, non possiamo fare a meno di citare Rod Stewart. Il cantante ha avuto ben 8 figli: il primo è nato quando lui aveva appena 18 anni, l’ultimo invece è arrivato nel 2009 – Stewart aveva 64 anni. Infine Elton John e suo marito David Furnish hanno avuto due figli grazie alla maternità surrogata. I bimbi sono arrivati in casa quando il famoso cantautore britannico aveva rispettivamente 63 e 66 anni.