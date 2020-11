Dayane Mello, concorrente molto discussa del GF Vip, ha deciso di abbandonare il gioco: il motivo è legato a sua figlia Sofia.

Concorrente discussa della quinta edizione del GF Vip, Dayane Mello è pronta ad abbandonare il gioco. Dopo aver ricevuto la notizia del prolungamento del programma, la modella ha deciso di non rimanere in Casa perché sua figlia Sofia ne soffrirebbe troppo. Dayane è mamma di una bimba di 7 anni, avuta nel corso di una breve relazione con Stefano Sala. La piccola vive da sempre con il papà, ma lei può comunque vederla spesso. “Mi sono persa il suo primo giorno di scuola perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. Sei mesi sono sei mesi”, ha confessato commossa la Mello.

Dayane Mello abbandona il GF Vip: lo sfogo

Dopo la comunicazione dell’allungamento del GF Vip, sono molti i concorrenti che si sono chiesti se rimanere o meno. Tra questi, ovviamente, ci sono quelli che hanno figli piccoli a casa. Dayane è una di loro e, nonostante abbia visto un video della piccola Sofia, è convinta di voler mollare il reality. In un momento di sfogo, ha dichiarato:

“L’anno prossimo ha 7 anni. Mi sono persa anche la caduta dei primi dentini. Non riesco a farmi uscire dal cervello il video in cui dice ‘Mamma, ho saputo che devi rimanere’: non era felice. Io le ho promesso che arrivavo tra tre settimane e lei è rimasta delusa. So che le manco. La sua età, 6 anni, non torna più. Io qui non sto bene. Voglio finire e restare serena. Sono consapevole che se resto qui divento cattiva, stressata, nervosa. Perché mi manca un pezzo di me”.

La Mello ha fatto uscire fuori il suo istinto materno e si è detta pronta a tornare a casa dalla sua Sofia. La modella si è resa conto che, trascorrendo già 3 mesi al GF Vip, si è persa molte avvenimenti importanti della bimba e non vuole mancare ancora.

La decisione di Dayane è definitiva?

Nel suo percorso al GF Vip, Dayane è stata sia amata che odiata, ma possiamo comunque affermare che è stato un personaggio valido. A questo punto, però, i fan si chiedono: la sua decisione è definitiva? Pare proprio di sì. L’ex compagna di Stefano Sala, non a caso, ha raccontato un triste aneddoto legato al lockdown:

“Quando sono rimasta bloccata a Istanbul per tre settimane mi sono persa il suo compleanno, ma la sentivo da quando si alzava a quando andava a dormire. Sai l’angoscia di essere dall’altra parte del mondo e non sapere quando avrei visto mia figlia? Andavo al consolato tutti i giorni. Quest’anno sono stata sette mesi lontana da lei, tra Pechino Express e la storia del virus. Non solo ho fatto il lockdown a Istanbul ma quando sono tornata ho fatto quindici giorni in quarantena perché lei ha i nonni e i bisnonni di 90-100 anni”.

Insomma, Dayane è pronta a lasciare il GF Vip, pertanto il primo abbandono che vedremo andare in scena il prossimo 8 dicembre potrebbe essere proprio il suo.