Mara Venier ha intervistato l’amica Paola Perego nel salotto tv di Domenica In e ha svelato un inatteso retroscena.

Paola Perego ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla sua relazione con il marito Lucio Presta ma, a Domenica In, ha fatto uno “strappo alla regola” e per la prima volta ha confessato dettagli e retroscena in merito alla sua storia con l’agente dei vip.

“Ho assistito a liti con tuo marito, perché lui ti proponeva anche cose interessanti di lavoro e tu dicevi no. Sei abbastanza anomala nel panorama televisivo”, ha dichiarato la conduttrice Mara Venier, a cui la Perego ha risposto: “È vero. Io non amo esserci per il gusto di esserci, amo esserci se ci sono proposte carine. Grazie a dio ho una vita ricca e non devo fare qualcosa per forza”.

Paola Perego

Paola Perego a Domenica In: la confessione su Lucio Presta

A sorpresa Paola Perego ha svelato alcuni retroscena sulla sua unione di lunga data con Lucio Presta e a Domenica In ha confessato: “Non mi volevo sposare, perché avevamo entrambi divorzi alle spalle. Poi me lo ha chiesto per l’ennesima volta, ho detto sì e c’è rimasto malissimo”. La conduttrice ha avuto i suoi due figli, Giulia e Riccardo, insieme al primo marito Andrea Carnevale, mentre Lucio Presta ha avuto i suoi due figli, Niccolò e Beatrice, dall’ex moglie Emanuela Contessi.

Lui e Paola Perego sono tra le coppie più longeve e uniti dello spettacolo italiano, ma i due hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita insieme.