Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Andrea Iovino, comico di Made in Sud e fratello di Giovanni Iovino.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Andrea Iovino, l’attore 38enne di Made in Sud conosciuto anche per essere il fratello di Giovanni Iovino alias Giovannino, il disturbatore di Tu sì que vales. Al momento non sono state rese note le cause della sua scomparsa e ad annunciare la tragica notizia via social ci hanno pensato i familiari, che l’hanno descritto (nel manifesto funebre) come un uomo gentile e onesto.

Andrea Iovino è morto: il lutto

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Andrea Iovino, l’attore 38enne originario di Nola che aveva fatto parte compagnia teatrale Pipariello e che aveva preso parte a Made in Sud. Andrea Iovino era noto inoltre per essere il fratello di Giovannino, il celebre disturbatore di Tu sì què vales, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Con il fratello Giovanni aveva inoltre interpretato i ruoli del Coniglio e Pulcinella nel film Pinocchio di Matteo Garrone.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la sua scomparsa sarebbe avvenuta in maniera improvvisa e per questo sarebbe stata ancor più dolosa, se possibile, per i suoi familiari. Nella giornata di oggi a Nola si terranno i suoi funerali. La compagnia teatrale di cui aveva fatto parte lo ha ricordato scrivendo: “Le parole sono superflue… quello che conta è il vissuto. La Compagnia Pipariello può solo ringraziarti per tutto quello che ci hai donato: semplicità, amicizia, risate, bravura ed allegria. Grazie caro Andrea… il sipario non si chiude anzi da oggi è aperto sull’eternità”.