Ambra Angiolini svela il segreto del rapporto con Francesco Renga: “Ci diciamo ancora ti amo”. Scopri di più sulle sue confessioni.

Ambra Angiolini ha risposto ad alcune domande inaspettate durante un evento a Milano riguardante il suo rapporto con l’ex compagno Francesco Renga, padre dei suoi figli. Nonostante la separazione, i due trascorrono ancora molto tempo insieme, come testimoniato dai recenti festeggiamenti per il compleanno di Ambra e per i 18 anni del loro secondogenito, Leonardo.

Ma di certo il pubblico presente non si aspettava la risposta data dall’attrice. Ecco che cosa ha rivelato.

Ambra Angiolini rivela un dettaglio sul rapporto con Renga: “Qualcosa si può salvare”

“La domanda è più oscura della risposta che avrete” ha scherzato Ambra. “La sua è un film di Dario Argento, la mia risposta è Neri Parenti” Tuttavia, la sua risposta ha deliziato i presenti con una lezione di vita: “Siamo abituati alla guerra ormai… Due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso fanno suscitare dubbi, incertezze, portano scompiglio. Guardate che non è sano… È più sano credere che qualcosa si possa salvare, perché è la cosa giusta“.

Il video della risposta è stato pubblicato su TikTok ed è presto diventato virale.

@littletheprince Ho chiesto ad Ambra di raccontarci del suo ultimo compleanno e di raccontare come a distanzadi tempo si possa mantenere un rapporto così con @Francesco Renga. Qualcuno pensava fosse solo per @Jolanda ♬ suono originale – @littletheprince

Ma non si è limitata a rispondere a questa domanda. Infatti, l’attrice ha anche rivelato come si è evoluto con gli anni il rapporto con l’ex compagno.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Non ho mai provato un amore così grande”

L’attrice ha poi rivelato: “La cosa principale è che non lo abbiamo fatto solo per i figli perché sarebbe la solita cosa, ‘non mi separo perché ho i figli’, oppure ‘mi separo per i figli’. Questi poveri figli hanno uno zaino di pietre da 70 chili sulle spalle che non bisogna mettergli, ve lo dico secondo quella che è la mia esperienza, poi non voglio insegnare niente a nessuno. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per diventare persone migliori. Se non ci sono stati precedenti di violenza, psicologica o fisica, quello è un altro discorso ma non riguardava me, se non c’è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è sano così, io superata la delusione e la rabbia, lui uguale, ci siamo ritrovati per lo stesso motivo per cui ci eravamo scelti, cioè un amore folle“.

Infine, conclude: “Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell’amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua“.