Fedez è coinvolto nella rissa con Cristiano Iovino? l rapper si difende ma spuntano le immagini, intanto parte la denuncia.

Il rapper Fedez è stato recentemente coinvolto in un caso di presunto pestaggio nei confronti del personal trainer Cristiano Iovino. In un’intervista rilasciata alla trasmissione Zona Bianca, Fedez ha negato il suo coinvolgimento diretto nella rissa, affermando che le telecamere non mostrano nulla di compromettente. Tuttavia, nuovi dettagli emergono dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza.

Ecco che cosa è emerso dai video delle telecamere di sicurezza.

Fedez coinvolto nella rissa? I dettagli dalle telecamere di sicurezza

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le telecamere di un complesso residenziale vicino al luogo dell’incidente registrano il momento in cui Fedez si avvicina a Iovino e sembra tentare di colpirlo con due pugni, prima di essere fermato da altri due individui. Queste immagini contraddicono le affermazioni di Fedez sulla sua non implicazione nel pestaggio.

Il Corriere della Sera dichiara che le telecamere “Riprendono parte del pestaggio a Iovino, e mostrano come il primo ad avvicinarsi alla vittima una volta sceso dal van nero fermo in mezzo all’incrocio con via Petitti, sia proprio il rapper. Fedez affronta Iovino e dai filmati sembra che tenti di colpirlo con due pugni, colpi che il personal trainer evita scartando all’indietro. Ma fa solo in tempo ad accennare a una reazione che altri due accompagnatori di Fedez gli sono addosso“.

La denuncia contro Fedez

La mattina successiva all’incidente, una comunicazione di notizia di reato è stata inviata alla Procura di Milano, contenente il nome di Fedez come sospettato. I carabinieri hanno deferito il rapper alle autorità giudiziarie per il reato di rissa, anche senza la denuncia formale da parte della presunta vittima.

Cristiano Iovino, il presunto aggredito, ha scelto di non presentare denuncia né di ricorrere alle cure ospedaliere.

Resta, quindi, da vedere come si evolverà la situazione e se emergeranno ulteriori prove a sostegno o contro le sue affermazioni riguardanti l’incidente con Cristiano Iovino.