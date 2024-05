Pino Insegno è pronto a tornare in televisione e stavolta condurrà Reazione a catena al posto di Marco Liorni. Però scoppia la polemica.

Pino Insegno soffia il programma Reazione a catena a Marco Liorni ed è pronto a tornare in tv in veste di conduttore televisivo. Dopo il clamoroso flop del Mercante in Fiera, andato in onda su Rai 2, Insegno passa su Rai 1 alla conduzione di uno dei programmi più seguiti del pre-serata della rete ammiraglia.

Ma per il suo debutto si dovrà attendere la fine del programma condotto da Marco Liorni, L’Eredità, che è stato prolungato fino alla fine di giugno.

Tuttavia, l’annuncio del ritorno in tv di Pino Insegno ha portato a qualche polemica sul web. Ecco che cosa è successo.

Pino Insegno prende le redini di Reazione a catena

Dopo il controverso passaggio televisivo nel programma “Il Mercante in Fiera” su Rai 2, Insegno torna alla Rai con uno dei suoi programmi di punta. Tuttavia, le polemiche non si placano, alimentate dallo spot promozionale che ha suscitato reazioni contrastanti sui social.

Pino Insegno

L’annuncio della sostituzione di Liorni con Insegno ha diviso il pubblico: da chi minaccia di cambiare canale a chi difende il ritorno dell’attore in veste di conduttore. Insegno stesso, nello spot, scherza sulla sua transizione da conduttore a concorrente, lasciando intendere un possibile ritorno di fiamma del suo vecchio carisma.

Pino Insegno: lo spot divide il web

Nello spot televisivo andato in onda in questi giorni si vede Insegno in veste di concorrente, ma con scarsi risultati. Così l’attore ammette: “Non lo so fare il concorrente, so fare il conduttore… l’ho già fatto“.

L’inizio del programma era inizialmente previsto per il 3 giugno, ma slitterà ai primi di luglio dopo che la rete ha prolungato di un altro mese L’Eredità di Marco Liorni. Come accoglierà il pubblico il nuovo programma Reazione a catena con la conduzione di Insegno? Lo scopriremo presto.