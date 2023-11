Dopo l’intervista rilasciata a Belve, Melissa Satta ha deciso di provare a metter fine ai pettegolezzi sul suo conto.

Melissa Satta ha deciso di mettere fine ai pettegolezzi che l’hanno travolta dopo la sua partecipazione a Belve, il programma tv condotto da Francesca Fagnani, e nelle sue stories via social ha scritto:

“Sono andata a Belve da Francesca Fagnani consapevole che sarebbe stata un’intervista un po’ frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate…. Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis. ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene cosi… ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un’offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente”.

Melissa Satta: lo sfogo dopo l’intervista a Belve

A Belve Melissa Satta ha attirato l’attenzione su di sé per via di alcune dichiarazioni sulla sua carriera tv e sulla sua vita privata, ma lei stessa – attraverso i social – ha deciso di mettere a tacere le voci sul suo conto e anche quelle che la volevano in competizione con la collega ex velina Elisabetta Canalis.

Oggi la Satta sarebbe finalmente felice accanto a Matteo Berrettini, il campione di tennis con cui fa coppia fissa da quasi un anno. In tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di sapere se i due diventeranno presto genitori (la showgirl ha infatti confessato che le piacerebbe avere un altro figlio).