Heather Parisi parla del suo percorso ad Amici affermando di aver recitato un copione. La reazione di Mediaset è durissima: “Inaccettabile”.

Heather Parisi in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato anche del suo percorso ad Amici. “Non avevo capito che avrei dovuto recitare un copione. Io sono come una scheggia impazzita, sono in grado di recitare solo me stessa. Nel talent ero fuori contesto. Non ero capace di seguire il copione. Chi vuol capire capisce” ha dichiarato la Parisi.

Heather Parisi su Maria De Filippi

La Parisi si è poi lasciata andare anche a un commento su Maria De Filippi. La showgirl sulla conduttrice di Amici ha confessato: “Lei non mi diceva niente ma gli autori, l’ambiente, si capiva che qualcosa non andava. Ribadisco che io so recitare solo me stessa”. Non è la prima volta che Heather Parisi fa dichiarazioni divisive. La soubrette in passato aveva anche parlato di cambiamenti climatici e di pandemia Covid, lanciando campagne polemiche via social.

Heather è stata giudice nel serale di Amici e nel contesto si era fatta apprezzare per la sua sincerità. La Parisi nel talent ha sempre detto ciò che pensava, scontrandosi anche con i maestri, come per esempio con Alessandra Celentano. La ballerina partecipò all’edizione del 2018 di Amici, come parte della commissione esterna che esaminava gli allievi.

Heather Parisi

La reazione di Mediaset: “Inaccettabile ciò che dice”

Dopo quanto dichiarato da Heather Parisi pubblicamente, la reazione di Mediaset non ha tardato ad arrivare. Infatti l’azienda della famiglia Berlusconi ha dato mandato ai suoi avvocati di adire le vie legali per le affermazioni rilasciate da Heather Parisi, a mezzo intervista, riguardo ad Amici.

Un comunicato molto duro di Mediaset afferma: “Inaccettabile che pubblicamente si metta in dubbio che un programma non sia regolare. Amici da anni consente a molti giovani di esprimersi e migliorarsi in modo trasparente, serio e produttivo per il proprio talento“, la nota del colosso di Cologno Monzese.