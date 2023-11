Papa Francesco non sarebbe riuscito a leggere una lettera che aveva preparato per la delegazione dei Rabbini Europei.

Le condizioni di salute di Papa Francesco continuano a destare allarme e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mattinata di oggi il pontefice avrebbe consegnato a una delegazione dei Rabbini Europei una sua lettera dopo aver specificato di non riuscire a parlare per via di un peggioramento del suo stato di salute.

“Buongiorno, vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”, avrebbe detto il pontefice.

Papa Francesco

Papa Francesco non sta bene?

Nella prima udienza mattutina in Vaticano, Papa Francesco sarebbe apparso con aspetto visibilmente provato e avrebbe ammesso di non stare bene. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e in tanti sono preoccupati per le condizioni di salute del pontefice, che nei mesi scorsi ha subito un intervento per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Al momento non è dato sapere di più sulle condizioni di salute del Papa, ma lui stesso ha ammesso di non aver pensato alle sue dimissioni dalla carica di Pontefice. In un’intervista alla tv svizzera Rsi di qualche giorno fa aveva chiarito di avere “una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni”, e ancora: “anche il problema fisico, può darsi”. I fedeli sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute e sono preoccupati per le sue condizioni.