Alex Schwazer ammette di aver bestemmiato più di una volta, rischia la squalifica dopo la sua ammissione?

In questa nuova edizione del Grande Fratello, scoppia lo scandalo grazie a un noto sportivo, Alex Schwazer, che ha fatto una confessione del tutto inaspettata. L’atleta nel bel mezzo di un dialogo con Fiordaliso e Giampiero Mughini, si è lasciato andare a una confessione che potrebbe portarlo dritto dritto alla squalifica dal reality show di Cinecittà.

La confessione di Alex Schwazer ai coinquilini della casa

Parlando con i coinquilini, Alex ha confessato di aver bestemmiato due volte. Le bestemmie sarebbero state dette in due occasioni precise. Una di queste sarebbe stata sul tapis roulant, durante un allenamento. Alex per la paura di cadere avrebbe bestemmiato. La rivelazione dell’atleta è stata subito presa in esame dalla produzione del programma, ma anche al pubblico non è passata inosservata.

Polemiche dopo la confessione di Schwazer

Il regolamento del Grande Fratello è abbastanza rigido e vieta l’uso di parolacce, bestemmie e comportamenti offensivi. Quanto confessato da Alex Schwazer, dunque, ha subito provocato molte polemiche e soprattutto domande sulle conseguenze che l’atleta potrebbe subire nel reality show di Alfonso Signorini. La sua possibile squalifica è possibile, e sarà solo la produzione del programma a capire e decidere il da farsi.

Alex: "Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere"



Il dopato vuole per caso farsi squalificare proprio adesso con la gattamorta in nomination?!#grandefratello pic.twitter.com/56bWwMMsWp — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 4, 2023

Quando dichiarato da Schwazer ha infiammato anche i social media, dove gli utenti hanno avuto reazioni diverse e contrastanti. Molti telespettatori, infatti, hanno fatto commenti chiedendo subito la squalifica dell’atleta, etichettando il fatto come molto grave in virtù della violazione del regolamento del GF. Altri, invece, hanno messo in dubbio i fatti, ribadendo che senza un video l’unica verità rimane solo quella delle parole di Schwazer.

Cosa succederà stasera, nella nuova puntata del programma Mediaset? Gli animi nella casa sono già agitati, tra chi piange e chi sciopera, alcuni concorrenti han già preso le parti dell’atleta.