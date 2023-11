Non stanno bene Beatrice Valli e Marco Fantini che sui social hanno raccontato le loro ultime ore decisamente complicate.

Alcune giornate difficili in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini. I due famosi ex volti di Uomini e Donne non stanno bene e sui social hanno raccontato le ultime ore tribolate vissute che hanno visto protagonisti anche i loro figli e alcuni programmi che sono del tutto saltati.

Beatrice Valli e Marco Fantini non stanno bene

Beatrice Valli

Sempre molto seguiti e amati, la Valli e Fantini, così come i loro figli, sono stati protagonisti in queste ore di alcune stories di confronto con i fan dove hanno spiegato di non stare molto bene.

La coppia, infatti, è alle prese con un malessere generico, forse una influenza intestinale che, a detta della bella Beatrice, è “fortissima”.

“Ciao ragazze, vi faccio un riassunto di queste ultime ore. Io e Marco ci siamo presi l’influenza intestinale fortissima… non so cosa stia girando ma siamo stati malissimo tutti e due tutta la notte”, ha spiegato. “Io avrò rimesso 40 volte e non ho nemmeno le forze di alzarmi. L’unica cosa che ho fatto è che sono andata a vedere la partita di Alessandro perché glielo avevo promesso ma vi giuro ero distrutta. Spero di riprendermi perché mi è salita anche la febbre, mi mancava… dopo che abbiamo avuto i bambini ammalati due settimane e abbiamo rimandato il ponte di Halloween”.

La Valli ha proseguito: “Ci eravamo organizzati tutto ma i programmi sono saltati. Meno male che doveva essere un’entrata positiva nella casa nuova… qualcuno ce la sta tirando mi sa”.

Un vero peccato per la coppia e per tutta la famiglia. Ora la speranza nostra e dei loro fan è che il malessere possa sparire presto e che tutti possano tornare a stare sereni e recuperare il tempo perduto.

Di seguito, invece, un dolce post Instagram recente della coppia: