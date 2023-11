Particolare pensiero di Guendalina Canessa che ha messo in guardia gli altri genitori relativamente al comportamenti dei figli.

Spesso protagonista di alcuni sfoghi piuttosto accesi sui social, Guendalina Canessa non si è risparmiata nelle ultime ore parlando del rapporto genitori-figli ed in particolare di come i ragazzi di oggi abbiano dei temi “tabù” come i rapporti intimi sui quali, spesso, mentono.

Guendalina Canessa e il rapporto genitori-figli

Guendalina Canessa

La Canessa non ha avuto problemi ad affrontare il discorso e, da mamma, ha parlato ai genitori dei giovani di oggi mettendoli, si può dire, in guardia.

“Cari genitori state molto attenti perché i vostri figli vi prendono per il c**o. Eh già”, ha spiegato. “Io ho un sacco di difetti. Io non sono e forse non sarò mai la mamma d’oro, la mamma migliore di questo mondo, ma solo di una cosa io sono felice. Solo una. Che mia figlia mi dice tutto”, ha aggiunto facendo riferimento alla sua Chloe di 13 anni.

Guendalina a questo punto ha spiegato perché lei e sua figlia abbiano questo rapporto speciale: “Perché io glielo permetto. Voi invece vi fate prendere per il c**o perché di nascosto i vostri figli bevono, fumano, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni. Ve lo devo dire io? Dovete stare attenti. L’importante è il dialogo. Dovete permettere ai vostri figli di dirvi la verità, sennò è finito tutto”.

Di seguito anche un post Instagram di questa estate dell’ex gieffe con sua figlia:

I consigli alle donne

Non sono mancati, poi, altri passaggi in merito a consigli che la Canessa ha voluto dare ai suoi coetanei, specie del mondo femminile: “Un’altra cosa amiche, soprattutto mi rivolgo alle donne, ragazze di qualsiasi età. Quando un uomo sta con voi, ma guarda le altre, chatta con le altre, già è un segnale che non va bene. Figuriamoci poi chi tradisce e poi chiede scusa…”.

E ancora: “Piuttosto rimango sola per il resto della mia vita e non faccio neanche più se**o ma io non voglio un uomo così”, ha concluso Guendalina.