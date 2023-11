Difficilmente replica agl haters, ma questa volta Fedez si è divertito a rispondere ad un utente che lo aveva insultato.

Impegnato in questi giorni con una petizione molto importante sul tema della salute mentale e chiacchierato nell’ottica di una possibile conduzione di un programma su La7, Fedez si è reso protagonista anche di alcuni siparietti sui social. Al netto delle divertenti stories su Instagram che lo hanno visto ridere e scherzare con tutta la famiglia, il rapper è “sceso in campo” anche su X dove ha replicato duramente ad un hater che lo aveva insultato.

Fedez, la replica all’hater

Fedez

Come spesso accade sui social, molti utenti si ritrovano ad attaccare i personaggi famosi. L’ultima “vittima” degli haters è stato, come detto, il marito di Chiara Ferragni.

In particolare su X, infatti, un utente ha scritto: “Se domani vedete Fedez dai Green Day sparategli a vista da parte mia a sto ricco bas**rdo”. Parole offensive e che hanno generato come era prevedibile grande rumore. Diversi fan del rapper lo hanno attaccato per difendere l’artista e, successivamente, è stato il diretto interessato ad intervenire.

Federico, infatti, avendo notato le parole dure dell’hater, ha ripreso il tweet e risposto: “Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il c**o. Un bacino dal ricco bas**rdo”.

Il cantante ha dunque ripreso le stesse parole dell’odiatore social e ha replicato a tono. Un modo molto originale per metterlo a tacere.

Di seguito il post su X del rapper con il commento in risposta all’utente che lo aveva attaccato: