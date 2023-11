Nuova casa a Monte Carlo per Flavio Briatore che ha mostrato alcune particolarità lussuose della dimora ricevendo un commento speciale.

Una breve viaggio a Dubai con l’ex Elisabetta Gregoraci e il loro figlio Nathan, poi il ritorno a Monte Carlo nella sua nuova dimora. Flavio Briatore, sui social, non ha nascosto alcuni dettagli davvero lussuosi della casa da cui ha mandato un saluto ai tanti fan che lo seguono su Instagram ricevendo, tra le varie reazioni, anche un messaggio speciale da una persona a lui molto cara.

Flavio Briatore, la nuova casa super lussuosa

Flavio Briatore

Dopo aver messo da parte lo spavento per il tentato furto subito a Milano, Briatore è partito, come detto, per un fine settimana a Dubai. Di ritorno, l’imprenditore e volto tv ha voluto mandare un saluto agli oltre 1 milione e trecentomila seguaci che lo seguono su Instagram. In che modo? Con alcune foto dalla sua nuova casa a Monte Carlo dove sono stati notati dei dettagli decisamente di lusso.

Nelle foto in questione, l’uomo si trova seduto, a piedi nudi, sopra una scala in marmo bianco con striature grigie. Al centro di esse un tappeto nero in tinta con la ringhiera. Da contorno dei vasi di fiori finti e dietro la scala si intravede un’altra ala della casa con i muri stuccati, porte a vetri e il pavimento in parquet nero.

Oltre a questi dettagli decisamente lussuosi, però, ad aver attirato l’attenzione delle persone anche un commento tra i vari ricevuti al post. Si tratta solo di una emoticon ma a mandarla è una persona molto cara al buon Flavio. Infatti, l’ex Heidi Klum ha scelto di condividere un cuore con l’imprenditore, a conferma degli ottimi rapporti che intercorrono tra loro. I due, lo ricordiamo, sono genitori di Leni, nata nel 2004.

