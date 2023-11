Lo aveva detto e ora lo conferma: Fedez lancia la petizione per il bonus psicologo e si rivolge direttamente al Governo.

Dopo aver preso una posizione ben precisa nel corso della terza puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ sul tema bonus psicologo sottolineando che “tagliare i fondi” sarebbe come “sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno”, Fedez passa al contrattacco. Come promesso, il rapper è pronto a lanciare una petizione con la speranza di sbloccare e rendere accessibile alle persone questo contributo per aiutare le famiglie nell’ambito della salute mentale.

Fedez, la petizione per il bonus psicologo

Fedez

Attraverso le sue stories Instagram, Fedez ha spiegato che nella giornata di venerdì 3 novembre verrà lanciata la petizione allo scopo di sbloccare finalmente i fondi destinati al bonus psicologo che, attualmente, risultano ancora non accessibili alle persone.

“Allora abbiamo lavorato incessantemente in questi tre giorni sulla petizione per il bonus psicologo. Petizione che lanceremo domani”, ha esordito il rapper. “Prima di farlo, però, volevo spiegarvi la situazione. Cosa succede? Che il 27 giugno di questo anno, il Governo emana un decreto che prevede in modo strutturale il bonus psicologo. Cosa vuol dire: che hanno stanziato 5 milioni per il 2023 e 8 milioni per il 2024. In questo decreto c’è scritto anche che dopo 30 giorni verrà emesso un nuovo decreto attuativo per spiegare come accedere a tali fondi”.

Federico ha quindi proseguito: “Sono passati 120 giorni dal 27 giugno, visto che siamo al 2 novembre, e non c’è questo decreto attuativo. Quindi non potete fare richiesta di questi soldi”.

Il rapper si è poi rivolto direttamente al Ministero della Salute e al Governo: “Quindi, caro ministro, quando pensate di fare questo decreto che spiega come richiedere questi soldi per il bonus? Già avete stanziato una miseria, ma in più questa miseria qui non è accessibile alle persone. Che senso ha tutto questo?”.

“Per questo motivo abbiamo deciso di fare una petizione che non solo chieda al governo di stanziare più soldi per il bonus psicologo ma anche di fare questi benedetti decreti attuativi. Domani lanceremo questa petizione. Facciamoci sentire e cerchiamo di portare a casa il risultato”.

Di seguito anche un post Instagram condiviso dal rapper relativamente alla sua intervista a Che Tempo Che Fa con alcuni passaggi sulla salute mentale: