L’aspirante scrittore Saverio Lamanna è pronto ad affrontare nuovi casi irrisolti in Makari 2 e anche questioni di cuore!

Per Saverio Lamanna è tempo di provare a risolvere nuovi casi. Tra indagini, assistenti improbabili e un amore inaspettato, il giornalista ha cambiato vita e ora, nella sua terra d’origine, affronta tutte le conseguenze che ciò comporta. Ad appena un anno di distanza dal proprio debutto, la fortunata fiction tra giallo e commedia, in onda su Rai Uno, rifà capolino sui teleschermi. Con nuovi episodi, sempre tratti dalla saga letteraria di Gaetano Savatteri, Makari 2 è sul punto di tenerci compagnia!

Makari 2: a quando l’uscita?

Claudio Gioè

Come già accennato in apertura, il lancio della seconda stagione sulla rete ammiraglia avviene ad appena un anno di distanza dalla prima. Qualcosa di piuttosto insolito per le fiction italiane, che di solito impiegano almeno un biennio. In tal caso, invece, non sarà così: le tre puntate saranno trasmesse a partire da lunedì 7 febbraio 2022, ognuna dalla durata di 100’.

Makari 2: la trama

Saverio continua a vivere in Sicilia e a inseguire il sogno di affermarsi come scrittore. Ma il suo editore, Accursio Miragno, non è soddisfatto delle vendite e lo molla. Un duro colpo per il nostro eroe: a rincuorarlo potrebbe essere il fatto che Suleima, da un anno a Milano, tornerà in pianta stabile in Sicilia, chiamata a occuparsi di un nuovo progetto, La città del sole. Peccato che non sia sola, bensì accompagnata da Teodoro, il suo capo nonché uomo pieno di fascino e carisma.

Fin da subito in Saverio scatta la gelosia, mista al timore che Suleima, cresciuta rispetto al passato, possa decidere di allontanarsi. A lui, quindi, il compito di dare il massimo per non perderla, ma anche di fare luce su tre nuovi casi, coadiuvato, al solito, dal fidato Piccionello. I due si ritroveranno in circostanze decisamente assurde e nel susseguirsi degli eventi emergeranno vari personaggi, sempre fonte utile per la stesura dei libri.

Il cast di Makari 2

Il cast principale è lo stesso della S1, capitanato da Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Inoltre, sono stati confermati: Ester Pantano (interpreta Suleima); Filippo Luna (Vicequestore Randone); Antonella Attili (Marilù); Domenico Centamore (Peppe Piccionello); Tuccio Musumeci (padre di Saverio). A loro, si aggiunge Andrea Bosca, che impersonerà Teodoro e parecchi altri volti noti agiranno da guest-star. Tra loro, si segnalano Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) e Lorenzo Crespi nel secondo episodio, e Bruno Torrisi nel terzo.

Le location di Makari 2

Ancora una volta, farà da cornice alle vicende la Sicilia. Innanzitutto, la frazione di San Vito Lo Capo, ma pure Trapani e provincia, la spiaggia di Mondello e la Valle dei Templi di Agrigento.

