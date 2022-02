Non c’è due senza tre! Dopo aver rischiato la cancellazione, Amazon Prime Video ha ridato nuova linfa vitale allo show e Flack 3 si farà.

Mentre attendiamo ancora la messa in onda sulle piattaforme on-demand italiane delle prime due stagioni, è sicuro che la serie Flack ne avrà una terza. In questi anni lo show ha affrontato diversi momenti complicati ed è stato davvero ad un passo dal non tornare più sui teleschermi. Difatti, dopo la S1 trasmessa su Pop TV era arrivata la notizia della cancellazione, uno scenario scongiurato dal provvidenziale intervento di Prime Video. La compagnia ne ha prelevato i diritti e ha così reso possibile la continuazione della storia, ruotante attorno alla figura di Robyn, un’affermata PR americana che vive e lavora a Londra. Ecco quali sono le informazioni trapelate su Flack 3.

Flack 3: a quando l’uscita in Italia?

Sbilanciarci sulla data di uscita in Italia è davvero impossibile. Da diverso tempo siamo al corrente dell’intenzione di Prime Video di portare lo spettacolo pure nei nostri confini. A onor del vero, i buoni propositi non sono stati fin qui rispettati, ma la sensazione è che sia solo questione di poco. Negli Stati Uniti la S1 è stata proposta durante il 2019, seguita, l’anno successivo, dal secondo capitolo. Per saperne di più sulla prosecuzione servirà una nota ufficiale: fino a quel punto potremo aggrapparci giusto a vaghe ipotesi.

Flack 3: la trama

La protagonista delle vicende è Robyn, un’esperta di pubbliche relazioni particolarmente abile a risolvere i problemi di personaggi famosi e potenti. Fare fronte agli scandali e tentare di salvare la reputazione degli assistiti è una sua specialità. Tuttavia, lei stessa ha dei fantasmi contro cui combattere, provocati da dipendenze e traumi infantili non ancora superati.

Il cast di Flack 3

Anna Paquin, il volto di Robyn, è pure executive producer della serie, insieme al marito Stephen Moyer, che ha peraltro diretto in due puntate della S2. La donna vorrebbe coinvolgere il compagno pure sul set nella S3, magari nelle vesti di uno dei clienti di Robyn in difficoltà: “Onestamente non ci abbiamo pensato già nella stagione 2, anche se sapevamo di volere che dirigesse almeno qualche episodio – ha affermato –. Ci piace molto lavorare insieme ma nessuno di noi sa nulla sulla stagione 3. È difficile prevedere qualsiasi aspetto del nostro lavoro in questo momento. Quindi, se così fosse sarebbe bellissimo. Amiamo lavorare con i nostri amici e la nostra famiglia”.

Non è chiaro se Martha Plimpton, guest star, riprenderà il ruolo della madre di Robyn. Nel corso della S2, hanno compiuto il loro ingresso dei nuovi componenti. Daniel Dae Kim è stato scelto per impersonare Gabriel Cole, mentre Sam Neill ha assunto le fattezze di Duncan Paulson.

Flack 3: il trailer

In assenza delle puntate, non può naturalmente esserci nemmeno il trailer. Proviamo perciò a consolarci con quello della S2:

Le location di Flack 3

Le scene sono ambientate a Londra e la maggior parte dell’azione è condensata nelle vie centrali e nei sobborghi della capitale inglese. Spesso compare il Mills Paulson PR, vero studio dove Robyn collabora con i colleghi.

