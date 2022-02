Ecco alcune indiscrezioni su quello che potrebbe succedere nella puntata di oggi a Uomini e Donne: di nuovo Luca al centro studio e forse ci sarà anche il ritorno di Isabella.

Uomini e Donne torna anche oggi con i suoi protagonista, in una puntata condotta da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, molta suspense ci sarà in studio con la vicenda tra Luca e Eleonora. Potrebbero tornare anche Isabella Ricci e Fabio come coppia del trono over per aggiornare il pubblico sulla loro relazione.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata, Luca Salatino ha ricevuto una nuova segnalazione per Eleonora. Dopo la prima, i due hanno continuato a uscire e conoscersi. Il tronista romano aveva deciso di fidarsi della corteggiatrice e lasciarsi andare serenamente. Ieri però, Maria De Filippi ha dichiarato che sulla ragazza c’è una nuova segnalazione, da una persona che ha dato nome e cognome e richiede di parlare al telefono proprio con il tronista.

A quanto pare, anche Gianni ha parlato con questa persona come testimone e forse oggi, si vedrà cosa davvero sia successo e come la prenderà Luca. Per il trono over invece dovrebbero ritornare in studio, Isabella Ricci e Fabio Mantonavi, usciti insieme dal programma qualche mese prima. La coppia sembra viversi a pieno il suo amore e, in studio, racconteranno del loro rapporto fuori dalle telecamere.

