Ecco quali sono le location di Ma cosa ci dice il cervello, il film con protagonista Paola Cortellesi nei panni di un agente segreto.

Immaginate una donna separata, con una figlia, che ha una vita molto ordinaria e che lavora al Ministero dell’economia e delle finanza. Immaginate poi che quella stessa donna sia in realtà un agente segrete e che la vita grigia e monotona sia solamente una copertura: questa è Giovanna Salvatori, la protagonista principale di Ma cosa ci dice il cervello, divertente commedia diretta da Riccardo Milani, con protagonista Paola Cortellesi, che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019. Vediamo ora quali sono le location di Ma cosa ci dice il cervello.

Ma cosa ci dice il cervello: le location del film

Per girare Ma cosa ci dice il cervello, il regista Riccardo Milani, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno dovuto viaggiare in diversi stati e anche in differenti continenti. La commedia non è infatti stata girata solamente in Italia.

Paola Cortellesi

Oltre che a Roma, dove la protagonista Giovanna Salvatori abita con la figlia, alcune scene del film sono state girate anche in Russia e in Marocco, per la precisione a Mosca e Marrakech: nella capitale russa possiamo riconoscere tra le location la Krasnaya Ploshchad e la Piazza Rossa, mentre nella città marocchina troviamo tra le location la Piazza Jamaa el Fna.

Altre scene del film sono invece state girate in Spagna, a Siviglia, dove è ambientata la parte finale della commedia.

Ma cosa ci dice il cervello: il cast del film

Come abbiamo detto in precedenza, la protagonista principale di Ma cosa ci dice il cervello è Paola Cortellesi, che interpreta il ruolo di Giovanna. Nel cast del film sono inoltre presenti Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Vinicio Marchioni, Tomas Arana, Remo Girone e Giampaolo Morelli.

Riproduzione riservata © 2022 - DG