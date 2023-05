Ecco quali sono le location di Sorelle per sempre, il film che è ispirato una storia di uno scambio di culla realmente accaduta in Sicilia.

Lo scambio di neonati nelle culle in ospedale è uno di quelli incubi che nessun genitore vorrebbe mai vivere. E’ quanto però accaduto a Melissa Alagna e Caterina Foderà la cui storia è stata raccontata nel film Rai Sorelle per sempre. Grazie alle due famiglie, che le hanno cresciute come sorelle una volta scoperto l’errore, le due bambini sono cresciute senza traumi e sono diventate ora adulte. Vediamo adesso quali sono le location di Sorelle per sempre.

Sorelle per sempre: le location del film

La location principale di Sorelle per sempre è Mazara del Vallo: è proprio nel celebre comune della Sicilia, in provincia di Trapani, che è avvenuta la storia vera dello scambio di culla di Melissa Alagna e di Caterina Foderà, che viene raccontata nel film. L’ospedale nel quale è avvenuto il fattaccio che si può recedere anche nel film è l’Abele Ajello proprio di Mazara del Vallo.

Mazara del Vallo non è però l’unico luogo nel quale sono avvenute le riprese di Sorelle per sempre: il regista, le attrici, gli attori e tutti gli altri addetti ai lavori hanno effettuato delle riprese anche presso la masseria Baglio Samperi di Marsala.

Sorelle per sempre: il cast del film

Le due famiglie protagoniste del film sono quella Torrisi e la famiglia Maggio. Lucia e Vincenzo Torrisi sono invece interpretati da Donatella Finocchiaro e Claudio Castrogiovanni, Francesca Maggio e Pietro Maggio sono invece impersonati da Anita Caprioli e Francesco Foti.

Nel cast del film sono inoltre presenti Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Chiara Cavaliere, Filippo Galli, Rosa Pianeta e Andrea Tidona.

