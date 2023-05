Justice League, il film che vede riuniti tutti i supereroi del DC Extended Universe, è stato girato in varie parti del mondo: ecco le location.

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg insieme, pronti a combattere uno al fianco dell’altro contro un nemico comune: è questo ciò che avviene in Justice League, film del 2017 diretto da Zack Snyder che fa parte del DC Extended Universe. Per girare la pellicola, che ha diviso molto i fan dei cinecomic e anche i giudizi della critica, attori, attrici e addetti ai lavori hanno dovuto fare un autentico tour intorno al mondo: vediamo insieme quali sono le location scelte per Justice League.

Justice League: le location del film

Le riprese di Justice League sono iniziate l’11 aprile del 2016 negli Studi Leavesden della Warner Bros, in Inghilterra. A differenza di quanto si possa pensare, qua è stato girato non l’inizio del film ma il finale. Come mai è stata adottata questa particolare scelta? Per permettere a Gal Gadot di partecipare alla riprese: l’attrice era infatti già nella contea dell’Hertfordshire, dove si trovano gli Studi Leavesden, perché è qui che aveva da poco terminate di girare Wonder Woman.

Simbolo Batman

Restando in Gran Bretagna, altre riprese del film sono state girate a Londra e in Scozia. Altre riprese sono invece state realizzate negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles.

Il luogo più affascinante che ha ospitate la troupe di Justice League è però probabilmente un altro: l’Islanda. Zack Snyder, gli attori e la troupe sono stati ospiti del piccolo villaggio di Djupavik. Qual è la particolarità di questo luogo? Che gli abitanti sono solamente due.

Justice League: il cast

I protagonisti di Justice League, oltre alla già citata Gal Gadot che come detto in precedenza interpreta il ruolo di Wonder Woman, sono Ben Affleck, Henry Cavill (che tornano a vestire rispettivamente i panni di Batman e Superman), Ezra Miller (che interpreta Flash), Jason Momoa e Ray Fisher: il primo è Aquaman, il secondo Cyborg.

