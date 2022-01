Come fatto con tanti altri suoi Classici, la Disney porta al cinema La Sirenetta in live action: dall’uscita al cast, tutto sul film.

Nel 1898 usciva nelle sale cinematografiche La Sirenetta, il 28° film d’animazione dei Classici Disney: la pellicola d’animazione ha avuto un grande successo, ha conquistato il pubblico (sia quello dei più piccoli che quello dei più grandi) ma anche la critica, come dimostrano i tanti premi vinti tra cui due Oscar, quello perla Miglior canzone e quello per la Migliore colonna sonora. La Disney, così come ha fatto per tanti altri suoi classici d’animazione, ha deciso di relazione La Sirenetta in live action. Dagli attori alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

La Sirenetta live action: l’uscita del film

Quando esce La Sirenetta? Il live action al cinema è atteso per il 26 maggio 2022: è questa la data scelta dalla Disney per lanciare il film che è diretto da Row Marshall.

sirena

I lavori di produzione sono iniziati nel 2020 ma, a causa della pandemia di Covid, ha poi subito vari stop e rallentamenti e le riprese si sono così concluse solamente nel 2021. C’è anche un po’ d’Italia ne La Sirenetta live action: la Sardegna ha infatti ospitato una parte delle riprese del film.

La Sirenetta live action: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista, Ariel, è Halle Bailey, giovane attrice che ha lavorato anche nella serie TV Grown-ish. Nel cast de La Sirenetta troviamo poi una vera e propria star di Hollywood come lo è l’attore Javier Bardem che interpreta il ruolo del Re Tritone, il papà di Ariel.

Jonah Hauer-King veste invece i panni di Eric, Melissa McCarthy è Ursula. Completano il cast principale del film della Disney Jacob Tremblay, Awkwafina e David Diggs.

Riproduzione riservata © 2022 - DG