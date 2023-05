Con la puntata di lunedì 29 maggio si è conclusa la prima stagione ma Vivere non è un gioco da ragazzi 2 si farà?

Vivere non è un gioco da ragazzi è stata una delle novità tra le fiction della Rai di questo 2023. Lunedì 29 maggio è però andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata della prima stagione e, come sempre accade quando una serie TV ha successo, sono in tanti a chiedersi se Vivere non è un gioco da ragazzi 2 si farà oppure no. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Vivere non è un gioco da ragazzi 2 ci sarà?

Vivere non è un gioco da ragazzi racconta la storia di Lele, un ragazzo di 18 anni di una buona famiglia che, per guadagnare dei soldi e poter continuare a corteggiare Serena, decide di rivendere in discoteca pasticche di Mdma che acquista da degli spacciatori nel suo quartiere. Ma una sera vende una pastiglia al suo amico Mirco che, proprio a causa della droga, muore.

La serie TV segue poi le vicende di Lele, dei suoi amici e anche delle loro famiglie e parla della questione della droga senza fare però la morale agli spettatori. Tornando al punto, Vivere non è un gioco da ragazzi 2 si farà oppure no? Al momento non ci sono anche notizie al riguardo. Dalla Rai non hanno ancora fatto sapere se la fiction verrà prolungata per una seconda stagione oppure no.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Il protagonista principale di Vivere non è un gioco da ragazzi, Lele, è Riccardo De Rinaldis Santorelli. I suoi genitori, Marco e Anna, sono invece interpretati da Stefano Fresi e da Nicole Grimaudo.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Matilde Benedusi nei panni di Serena, Pietro De Nova in quelli di Pigi. Tommaso Donadoni è invece Mirco mentre Claudio Bisio interpreta il ruolo del poliziotto Saguatti. Nel cast della fiction troviamo anche Alessia Cosmo, Luca Geminiani, Simone Baldasseroni, Francesco Mastrorilli, Samuele Brighi e Francesco Morelli.

