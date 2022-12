Ecco quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora di Yesterday, la divertente commedia musicale diretta da Danny Boyle.

Immaginate di essere un giovane musicista con il sogno di sfondare nel mondo della musica e che, dopo un misterioso black-out, vi rendiate conto di essere in una sorta di realtà parallela dove i Beatles non sono mai esistiti e di essere gli unici a ricordare le loro canzoni. Che cosa fareste? E’ questa la trama di Yesterday, la divertente commedia diretta da Danny Boyle che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Yesterday.

Yesterday: le canzoni dei Beatles nel film

Nel corso del film il protagonista, Jack Malik, interpreta diverse canzoni dei Beatles in diversi momenti. Ecco quali sono tutte quelle canta:

Yesterday

Let It Be

I Want to Hold Your Hand

She Loves You

I Saw Her Standing There

In My Life

Back in the USSR

The Long & Winding Road

Here Come The Sun

Something

A Hard Day’s Night

Carry That Weight

Hey Jude

Help!

All You Need Is Love

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Ci sono poi anche una serie di brani dei Beatles che non vengono cantanti ma che, in maniera differente, Jack Malik cita nel corso di Yesterday. Ecco quali sono

A Day in Life

When I’m Sixty Four

Maxwell’s Silver Hammer

Nowhere Man

When My Guitar Gently Weep

Eleanor Rigby

Strawberry Fields Forever

Penny Lane

Yellow Submarine

Octopus’s Garden

Yesterday: nel film tanti omaggi ai Beatles

Oltre che con le canzoni precedentemente citate, i riferimenti ai Beatles nel corso del film sono molti. Appare per esempio John Lennon anziano e vivo, non avendo mai formato i Beatles, csenza poi contare che il protagonista, per trovare l’ispirazione non ricordandosi i testi di tutte le canzone, decide di recarsi a Liverpool proprio nei luoghi dei Beatles.

