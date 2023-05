Ecco dove vedere Siviglia-Roma in diretta streaming: è la finale di Europa League 2022/2023, in palio c’è il trofeo.

Siviglia-Roma è per entrambe le squadre la partita che può valere una stagione: in palio c’è l’Europa League 2022/2023. E’ una coppa che il club spagnolo ha vinto addirittura sei volte dal 2006 a oggi (nessun’altra squadra l’ha vinta così tane volte), l’ultima nel 2020 in finale contro l’Inter, la formazione giallorossa vuole invece arricchire la propria bacheca con un altro successo internazionale dopo che lo scorso anno ha vinto la Conference League. Si gioca alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria: vediamo ora dove vedere Siviglia-Roma in streaming.

Dove vedere Siviglia-Roma in streaming: il link

Ci sono varie possibilità per vedere Siviglia-Roma in diretta streaming. Come tutte le partite di Europa League, anche la finalissima tra il club giallorosso e quello spagnola è trasmesso in diretta streaming su Dazn e su Sky Go. Per vederle su entrambe queste piattaforme è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Tammy Abraham

Ma si può vedere Siviglia-Roma in streaming gratis? Certo che sì e questo grazie alla Rai. La partita, infatti, oltre che dai canali a pagamento è infatti trasmessa in diretta e in chiaro anche su Rai 1, questo significa che può essere vista anche sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Per vedere Siviglia-Roma in streaming, il link a cui collegarsi è quindi raiplay.it, oppure si può accedere alla piattaforma streaming anche tramite l’apposita App. Ricordiamo che ci si può collegare a RaiPlay sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone.

Dove vedere Siviglia-Roma in TV

Come detto in precedenza, in diretta TV Siviglia-Roma può essere vista in chiaro su Rai 1 ma è anche trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il calcio d’inizio della partita, lo ricordiamo, è alle ore 21.00 esatte e si gioca alla Puskas Arena di Budapest.

