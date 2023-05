La vendetta di Salazar è il terzo film della saga cinematografica de Pirati dei Caraibi: ecco i luoghi dove è stata girata la pellicola.

Nel 2017, a distanza di sei anni dall’uscita di Oltre i confini del mare, nelle sale cinematografiche è arrivato il quinto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salzar. Così come il precedente film, non è stato girato da Gore Verbinski, lo storico regista delle prime tre pellicole della saga, ma dietro la macchina da presa si sono cimentati Joachim Rønning ed Espen Sandberg. Ai botteghini dei cinema di tutto il mondo il film ha incassato quasi 800 milioni di dollari, confermando quanto al pubblico piaccia questa saga. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi dove è stato girato il film.

La vendetta di Salazar: le location del film

Già nel quarto capitolo della saga, Oltre i confini del mare, erano state abbandonate le storiche location dei Caraibi. Se nel quarto film della serie erano state per lo più le Hawaii ad ospitare le riprese, in La vendetta di Salazar le varie scene sono state girate in Australia.

Johnny Depp

Alcune riprese delle scene in esterna sono state realizzate nel Queensland, mentre il resto del film è stato girato nei Village Roadshow Studios. Dopo i lavori di post produzione, i registi Joachim Rønning, Espen Sandberg hanno poi effettuato delle riprese aggiuntive in Canada, per la precisione a Vancouver.

La vendetta di Salazar: il cast del film

La vendetta di Salazar si caratterizza per il ritorno di Orlando Bloom e Keira Knightley che, anche se solo per alcuni cameo, tornano a interpretare i ruoli di Will Tuner e Elizabeth Swan. Il protagonista principale è ovviamente Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.

Javier Bardem interpreta invece Armando Salazar, Brenton Thwaiters è Henry Tuner, Kaya Scodeliaro è invece Carina Smyth.

