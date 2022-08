Ecco le location di Un paese quasi perfetto, il film con protagonista Fabio Volo remake de La grande seduzione.

Nel 2003 usciva nelle sale cinematografiche La grande seduzione, una divertente commedia canadese di cui qualche anno dopo è stato realizzato anche un remake italiano: Un paese quasi perfetto. Il protagonista è un medico del nord Italia che gli abitanti di uno sperduto paesino della Basilicata cercano in tutti modi di convincere a trasferirsi lì in modo che possa essere aperta una fabbrica che darebbe lavoro agli abitanti del luogo, dopo che la miniera nella quale lavorano è stata chiusa. Vediamo ora quali sono le location di Un paese quasi perfetto.

Un paese quasi perfetto: le location del film

La storia raccontata in Un paese quasi perfetto è ambientata a Pietramezzana, un piccolo paese che, stando a quanto si vede nel film, si trova nei pressi delle Dolomiti lucane. In realtà il paese di Pietramezzanna non esiste ma il neo è una crasi di quelli dei due paesi in cui il regista Massimo Gaudioso ha girato l’intera commedia.

Fabio Volo

I due paesi che hanno fatto da location a Un paese quasi perfetto sono Pietrapertosa e Castelmezzano. In realtà non tutte le scene del film sono state girate in questi due comunica, il lago artificiale che nella storia ha provocato la chiusura della miniera si trova a Trivigno. La miniera abbandonata è invece a Pertosa, in provincia di Salerno.

Un paese quasi perfetto: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista principale di Un paese quasi perfetto, ovvero il dottor Gianluca Terragni, è Fabio Volo. Miriam Leone è invece Anna, Silvio Orlando è l’ex minatore Domenico Bonocore, Carlo Buccirosso è Nicola, il direttore della banca. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Nando Paone, Gea Martire, Maria Praiato e Antonio Petrocelli.

Riproduzione riservata © 2022 - DG